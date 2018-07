Trajekt KM Lestari je v neurju nasedel kakih 300 metrov od obale otoka Selajar, z njega pa so zdrsnila vozila in številni potniki. Reševalci so jim zaradi slabega vremena in valov le s težavo pomagali.

Rešiti so uspeli okoli 70 ljudi, kot zadnja sta ladjo davi zapustila kapitan in lastnik ladje. Iskalna akcija se nadaljuje.

Nesreča se je zgodila na isti dan, ko so oblasti končale iskanje več kot 160 pogrešanih v nesreči trajekta, ki je pred dvema tednoma potonil v vulkanskem jezeru na Sumatri.