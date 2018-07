Kenguru je v stanovanje skočil skozi zaprto okno, družino pa je v nedeljo proti jutru pri tem seveda zbudil glasen trušč. Ko so ugotovili, kaj se dogaja, so ga po tem, ko je vse obrnil na glavo, nekako uspeli ujeti in zapreti v kopalnico. Bili so zaskrbljeni, saj je ubežnik za sabo puščal velike sledove krvi.

Na pomoč so poklicali oskrbnika Manfreda Zabinskasa, ki je ocenil, da je kenguru izjemno izčrpan in mu odmeril uspavalo, da ga je lažje spravil iz stanovanja. 30-kilogramska žival je še pred odmerkom uspavala skušala pobegniti in razbila še eno okno.

Zabinskas meni, da bi lahko kenguruja prestrašil kakšen mimoidoči avtomobil ali pes, preden je vdrl v stanovanje. Vse več avstralskih domov se namreč nahaja na območjih, kjer živijo kenguruji.