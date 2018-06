Tekmo med ženskima nogometnima kluboma Belconnen United Blue Devils in Canberra Football Club v avstralski prestolnici so morali zaradi velikega vzhodnega sivega kenguruja prekiniti za kar pol ure, poročajo lokalni mediji. Sprva so poskočno žival z igrišča skušali umakniti s pomočjo žoge, ki so jo brcnili v njegovo smer, a je kenguruja to le spodbudilo k nekaj brcam žoge z zadnjimi tacami, s čimer si je prislužil aplavz gledalcev.

Komentator tekme Russ Gibbs česa podobnega ni videl v petnajstih letih sodelovanja pri tekmah. »Prvi polčas je povsem zadovoljen spremljal od daleč, potem se je med polčasom odločil, da se bo pridružil,« je komentiral za lokalne medije. »Dekleta so se razbežala, ko je priskakljal na igrišče. Malce se je poigral še z žogo, nato pa odšel svojo pot,« je dodal.

Kenguruji so v Canberri pogosti, ne zgodi pa se velikokrat, da bi žival po lastni želji priskakljala v zaprto ogrado, od koder jo je težko spraviti nazaj na svobodo. »Nikakor je nismo želeli vznemiriti ali razjeziti,« je povedal Gibbs. Nekako jim je vendarle uspelo, kenguru pa je postal pravi zvezdnik tekme.