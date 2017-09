Na kratkem videoposnetku, ki se je razširil predvsem prek kitajske aplikacije za pošiljanje sporočil WeChat, vidimo moškega, ki se približa kenguruju, ležečemu na griču. Ker žival brca in spušča glasove, se ji moški približa od zadaj. Zgrabi jo za rep in stopi na njeno zadnjo plat, da obmiruje. Nato z lovskim nožem večkrat zareže v kengurujev vrat. V ozadju videoposnetka, ki lahko vznemiri občutljive gledalce, je slišati smeh.

43-letnika so v avstralski zvezni državi Viktoriji zaradi dejanja obtožili »uničevanja zaščitenih prostoživečih živali«, policisti pa so na njegovem domu našli in zasegli nože in strelno orožje, poroča BBC.

Oblasti so sporočile, da je napad na žival v tem videoposnetku »izrazito gnusen«. Moškemu grozita do dve leti zapora in denarna kazen v višini okoli 25.000 evrov.