Zato bodo kršitelje še bolj ostro kaznovali, je napovedal Ferlež. Predpisana globa za fizično osebo bo tako 100 evrov, 1000 evrov pa za pravno osebo.

Pri nadzoru omenjenih ekoloških otokov so odkrili tri kršitelje, in sicer dve pravni ter eno fizično osebo. Poleg najrazličnejših odpadkov ob zabojnikih so predvsem v zabojnikih za kovinsko in plastično embalažo našli odpadke, ki tja ne sodijo. Med drugim cigaretne ogorke, čevlje, steklenice, kartonske škatle za pice, valjček za beljenje, kavno goščo, limone, plenice, pa tudi nekaj malega denarja. Ob zabojnikih pa tudi vzmetnico, glasbeni stolp, kolesarske obroče, sesalnik, oblačila in velike količine papirja.

Po oceni Ferleža je razlogov za onesnaženost ekoloških otokov več. »Razlog so premajhni zabojniki za posamezna gospodinjstva, uporaba ekoloških otokov za odpadke, ki nastajajo v dejavnostih, neustrezno ločevanje odpadkov na njihovem izvoru, torej tam, kjer odpadki nastajajo, ter malomarnost nekaterih ljudi,« je še dejal Ferlež.