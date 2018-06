Čeprav imamo danes na spletu na voljo ogromno informacij in se lahko iz njih do neke mere veliko naučimo, je zelo priporočljivo, še posebej za začetnike, da se pred začetkom ukvarjanja z aktivnostmi posvetujejo s strokovnjakom določenega področja (trenerjem, fizioterapevtom ipd.). Izbrati sebi in svojim ciljem primeren način vadbe pomeni doseganje želenih rezultatov.

»Pred vsakim treningom se je treba dobro ogreti, saj na tak način pripravimo telo na napor in v veliki meri zmanjšamo možnost poškodb. Zaradi pomanjkanja časa se danes pogosto dogaja, da ljudje preskočijo ogrevanje ali pa ga izvedejo z nekaj zamahi z rokami. Tudi tisti, ki si vzamejo nekaj minut za ogrevanje, ga izvedejo zelo generično, kar ne zadošča specifikam treninga,« opozarja Adi Muminović iz fitnesa Saruna Wellness & Spa Center Ljubljana. Vadečim svetuje, da dobro ogrejejo predvsem tiste mišice, ki bodo na treningu obremenjene, ter v gibalnem vzorcu, po katerem bodo obremenjene. »Morda se sliši čudno, vendar se strinjam s svojim stanovskim kolegom, ki pravi, da če nimaš dovolj časa za cel trening, se dobro ogrej in pojdi domov. Telo nam bo v tem primeru zelo hvaležno.« Kot drugo veliko napako nekdanji profesionalni nogometaš izpostavi izvedbo vaj z nepravilno tehniko. »Preznojenost in še posebej bolečine v mišicah nikoli niso znamenje dobrega oziroma učinkovitega treninga,« pravi.

Pred vadbo se ne raztegujemo

Ne le ogrevanje, veliko ljudi napačno razume tudi raztezanje, opozarja sogovornik. »Če sem zelo natančen, lahko rečem, da niti ne gre za raztezanje mišic, temveč za njihovo sproščanje. Če si zelo poenostavljeno predstavljamo, je mišica na dveh koncih pritrjena na kost in to je torej dolžina mišice. Mišica se lahko skrči, napne ali iztegne, česar ne moremo enačiti z raztegom. Ko mišico oziroma mišice raztegujemo, v bistvu sporočamo našemu centralnemu živčnemu sistemu, da ta položaj mišice ni nevaren ter da ne bo prišlo do poškodbe. S tem ko večkrat ponovimo gib, naš centralni živčni sistem ne pošilja signalov, da se mora mišica skrčiti (zavarovati), in jo sprosti. Gre za zelo laično razlago, kajti o raztegovanju in delovanju mišic v povezavi s centralnim živčnim sistemom bi lahko razpravljali zelo na dolgo in široko.«

Glede izvedbe raztegovanja Muminović zagovarja to, da se izvaja ob dnevih, ko ne treniramo, ali pa nekaj ur po treningu. Če ne gre drugače, pravi, lahko krajši razteg izvedemo takoj po treningu, ne bi pa priporočal raztegovanja pred treningom oziroma naporom, saj morajo biti takrat mišice ogrete in do neke mere toge, ne pa elastične in sproščene. Dodaja, da pri tem morda obstajajo določene izjeme, vendar gre potem za specifičnost in ne za rekreacijo.