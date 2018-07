Izbrišite aplikacije Telefoni so lahko pravo skladišče krame. Nemalokrat se zgodi, da na telefon iz radovednosti prenesemo aplikacije, ugotovimo, da nam ne ustrezajo, in nanje v hipu pozabimo. Nerabljene aplikacije so breme iz več razlogov. V prvi vrsti po nepotrebnem zasedajo pomnilnik naprave. Resda so danes telefoni opremljeni z velikimi pomnilniki ali pa omogočajo razširitev tega z dodatnimi spominskimi karticami, vendar shramba se prej ali slej do vrha zapolni. Še pomembnejši razlog za odstranitev nerabljenih aplikacij je njihovo delovanje. Nekatere aplikacije namreč delujejo v ozadju, tudi ko jih na telefonu navidezno ugasnemo. Taki pritajeni procesi rahlo obremenjujejo delovne procese telefona, sploh če je aplikacij veliko. Najučinkovitejši postopek za odstranitev teh je: na telefonu odprete Googlovo trgovino play store in v levem zgornjem robu pritisnete na tri črtice, ki odprejo meni. Tu izberete »moje aplikacije in igre«. Pred vami bo seznam vseh aplikacij, ki ste jih kadar koli namestili na telefon. Izberite tiste, ki jih ne uporabljate, in kliknite »odstrani«.

Odstranite pripomočke Pripomočki (widgeti) so dodatki, ki jih lahko nameščamo na namizje telefona. Omogočajo nekoliko lažjo rabo storitev – prek koledarskega pripomočka lahko že z namizja telefona pogledamo v koledar, ne da bi odprli aplikacijo. Widget je tudi ura, ki jo namestimo na namizje, pa widget za elektronsko pošto in podobno. Ti pripomočki zahtevajo svoj davek pri obremenitvi delovanja telefona. Sploh če jih imamo veliko. Zato svetujemo, da ohranite le tiste, ki jih dejansko uporabljate, druge pa odstranite tako, da na pripomoček pritisnete s prstom za dve sekundi in ga prenesete na dno ekrana, kjer se pojavi ikona za koš za smeti.