Wall Street Journal je prejšnji teden objavil, da bi Samsung že prihodnje leto znal izdati pametni telefon z upogljivim zaslonom. Po njihovih podatkih naj bi revolucionarna naprava premogla zaslon z diagonalo 7 palcev oziroma 17,78 centimetra, a bi se, vključno z zaslonom, lahko upognila in zložila kot denarnica. Zaradi zložljivosti naj bi telefon imel dodatni, za polovico manjši zaslon, ki bi ga uporabljali, ko je telefon zložen. Nekaj podobnega si je lani zamislilo podjetje ZTE s telefonom axon m, le da je bil pregibni axon sestavljen iz dveh ločenih zaslonov, ki ju je bilo mogoče razpreti, medtem ko bi Samsungov telefon z delovnim imenom »winner« oziroma zmagovalec imel resnično upogljiv zaslon.

Prve napovedi že leta 2011

Ambicije z upogljivimi telefoni imajo že dolgo brado. Prvo konceptualno različico telefona z upogljivim zaslonom je Samsung namreč predstavil že leta 2011. Naprava ni bila najbolj elegantna, a je zaslon deloval tudi po tisočem pregibu in je na najbolj obremenjenem delu izgubil zgolj šest odstotkov svetlosti zaslona. Tehnološki zanesenjaki so upali, da bi prvi telefoni s to tehnologijo na police lahko prišli že leta 2012, a se je zaradi tehničnih razlogov izid zavlekel vsaj do leta 2013.

Samsung je prve ovire do takrat res uspešno premagal in na sejmu potrošniške elektronike CES 2013 ponosno predstavil upogljive zaslone. Poimenovali so jih »youm«, a zapletov še ni bilo konec, saj so razvijalci naleteli na nove prepreke. So pa tistega leta upogljivi zaslon vgradili v telefon galaxy round, ki ni bil ploščat, temveč je imel nekoliko navznoter upognjen zaslon. Kasneje je sledil galaxy note edge. Ta je ukrivljenost zaslona obrnil in ustvaril prvi korak v smeri današnjega Samsungovega zaščitnega znaka – zaslona infinity, ki z rahlo ukrivljenostjo ob robovih spominja na istoimenske bazene.

Napovedi, da namerava Samsung izdati upogljiv telefon, torej niso nič novega. Nekateri so napovedovali izid takšnega telefona že za letos, medtem ko novejše najbolj optimistične napovedi govorijo o januarju prihodnje leto. Bolj skeptični pa ocenjujejo, da bo treba počakati še nekoliko dlje. Naj bi pa pri podjetju rešili enega ključnih problemov, saj naj bi razvili tudi upogljivo baterijo s kapaciteto 6000 mha, kar je več kot dvakrat toliko, kot zmore baterija iphona x. Ostaja pa problem cene. Ta naj bi se gibala pri 1300 evrih.