Spletna stran Android Police trdi, da je stopila v stik z viri, ki imajo podatke o načrtih južnokorejskega podjetja LG za naslednika mobilnika v30. Telefon naj bi se imenoval v40, po napovedih virov pa naj bi bil opremljen s kar petimi kamerami. Da bo tak telefon na trg poslal LG, pravzaprav ni presenetljivo, saj je podjetje med prvimi ponujalo telefon z dvojno kamero. To se je zgodilo že daljnega leta 2011 z LG optimus 3D, ki je omogočal 3D-snemanje, zares prijele pa so se leta 2016.

Zamisel, da sodobni telefoni potrebujejo še več kamer, prav tako ni nova. Huawei je že marca na police postavil telefon p20 pro, ki se lahko pohvali s štirimi kamerami. Pri tem je ena kamera na sprednji strani, na hrbtni pa so telefon opremili z barvno kamero, monokromatsko kamero ter kamero za približevanje.

Kakšne namene ima LG z vsemi kamerami na napravi v40, trenutno še ni povsem jasno. Na hrbtni strani, kjer bodo nastavljene tri kamere, se ne pričakuje nič dramatičnega. Bolj zanimivo pa naj bi bilo spredaj, kjer naj bi bili po novem dve kameri. Na prvo žogo bi ugibali, da želi podjetje z dodatno kamero spredaj zgolj izboljšati kvaliteto selfijev, a se pojavljajo tudi drugačne govorice. Pri Android Police namreč ugibajo, da bi se LG s peto kamero znal vrniti h koreninam in 3D-tehnologiji. Dvojna kamera spredaj bi po tej teoriji omogočala zajemanje 3D-modelov obraza. Kakšne konkretne koristi bi uporabniku takšna storitev prinesla, je za zdaj težko reči.

Oppo in Vivo z najprivlačnejšimi idejami letos

Dodajanje novih kamer na aparate že spominja na nekdanjo »oboroževalno bitko« z večanjem števila slikovnih pik. To običajno sledi, ko podjetjem zmanjka domišljije. Morda bodo telefoni s petimi, morda celo s šestimi in, zakaj ne, s kar sedmimi kamerami nekoč samoumevni, a za zdaj se zdi, da so v zadnjem letu še najbolj inovativni na področju kamer pri kitajskih podjetjih Vivo in Oppo.

Obe sta se lotili reševanja problema frufruja, ki ga je lani spopulariziral iphone x. Vivo je sprva predstavil zgolj konceptualni telefon apex, ki je odklepanje naprave rešil z vgradnjo senzorja za prstne odtise neposredno v zaslon, sprednjo kamero pa je skril v notranjost telefona. Ko jo želite uporabiti, pa se kot nekakšen periskop dvigne iz zgornje stranice mobilnika. Tedaj je podjetje trdilo, da naprava ne bo na voljo, a so bile reakcije očitno tako pozitivne, da so se premislili. So pa telefon preimenovali v vivo nex. Žal za evropske potrošnike Vivova odločitev za zdaj ne bo predstavljala bistvene spremembe, saj še ni znano, če bo mobilnik v bližnji prihodnosti v prodaji tudi zunaj Azije. Lahko pa na daljavo občudujemo lepoto telefona z zaslonom, ki resnično sega do vseh robov.

Še za odtenek bolj nenavaden in morda celo najbolj seksi telefon ta hip je Oppov find x. Nekateri, ki so telefon že dobili v roke, so izpostavili, da je v mnogih pogledih kopija Samsungovih telefonov z ukrivljenim neskončnim zaslonom in tehnologije prepoznavanja obraza, ki jo je uvedel iphone x. Da vseeno velja za revolucionarnega, gre pripisati odločitvi, da se bo povsem odpovedal kameram. Seveda samo na prvi pogled. Ko napravi naročite, se dober del njenega zgornjega dela samodejno dvigne in kot želva iz oklepa prikaže dve hrbtni in sprednjo kamero. Na slikah sprememba naprave ni videti nič posebnega, zelo všečno pa izpade na posnetkih oziroma v živo.

Od Vivovega nexa se find x loči po tem, da je prvi skril samo sprednjo kamero, medtem ko je bila hrbtna na standardnem mestu, prav tako pri Oppovem telefonu ni najti senzorja za prstne odtise. Odklepanje je torej poleg gesla odvisno od tehnologije prepoznavanja obraza v sprednji kameri. Tu pa lahko napočijo problemi. Skrite kamere obeh naprav se dvignejo relativno hitro, v približno pol sekunde. Odklepanje mobilnika find x po prvih ocenah kritikov tudi ni bistveno bolj zamudno od zaznave obraza na iphonu x. Večja težava je v dodatnih gibljivih delih in priložnostih za poškodbe in okvare. Vivov dvignjeni periskop je videti precej izpostavljen zlomom, medtem ko bi se v Oppov dvižni mehanizem znalo marsikaj zagozditi, saj se dvigne tudi del stranskih stranic. Morda prav zaradi teh bojazni telefona za zdaj še nimata predvidenega globalnega izida. Sta pa, še enkrat, izredno lepa.