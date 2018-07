Najdlje morajo vozniki osebnih avtomobilov trenutno čakati pred mejnim prehodom Gruškovje, in sicer je čakalna doba tako za vstop kot tudi za izstop iz naše države 60 minut. Do zastoja prihaja na podravski avtocesti že na odseku med počivališčem Podlehnik in koncem avtoceste pri Podlehniku v smeri Hrvaške, po oceni Prometno-informacijskega centra za državne ceste je dolg 300 metrov.

Od 30 do 40 minut je treba za izstop iz Slovenije čakati na mejnih prehodih Starod, Dragonja in Dobovec, medtem ko se največ turistov vrača s hrvaške obale prek mejnih prehodov Sečovlje in Dragonja, kjer je čakalna doba 30 oz. 40 minut.

Na cesti Mozirje - Ljubno je pri Grušovlju zaradi prometne nesreče oviran promet.

Na prometno-informacijskem centru zelo gost promet z zastoji pričakujejo tudi v popoldanskem času, predvsem iz turističnih krajev proti notranjosti Slovenije.