V obeh smereh vožnje lahko ta konec tedna (pa tudi vse do konca avgusta) pričakujete zastoje na avtocesti med Avstrijo in Hrvaško, zaradi začetka italijanskih kolektivnih dopustov pa bo naslednja dva konca tedna močno povečan promet tudi v Istri med Italijo in Hrvaško ter na avtocesti med Italijo in Madžarsko v obeh smereh vožnje.

Najbolj obremenjeni bodo mejni prehodi s Hrvaško Daljše čakalne dobe so predvidene tudi na mejnih prehodih s Hrvaško – največ gneče bo ob koncih tedna na mejnih prehodih s Hrvaško v Istri ter na mejnem prehodu Gruškovje na Štajerskem. Na Gorenjskem bodo čedalje pogostejši zastoji pred predorom Karavanke proti Avstriji. Čakanje pa se zaradi povečanega nadzora avstrijske policije na prehodih z Avstrijo lahko podaljša tudi drugod (Ljubelj in Šentilj). Seznam mejnih prehodov s Hrvaško je dostopen na zemljevidu na spletni strani www.promet.si.

Gost promet pričakujejo tudi na Gorenjskem Gost promet z zastoji bo konec tedna tudi na gorenjski avtocesti v obe smeri ter na cestah, ki vodijo proti turističnim krajem in urbanim središčem, opozarjajo na PU Kranj. Po izkušnjah s prejšnjih koncev tedna pričakujejo gnečo na cesti Lesce – Bled – Bohinj, zelo obremenjena pa bo predvidoma tudi cesta med Jesenicami in Kranjsko Goro. Jutri bo med osmo in dvanajsto uro dopoldan zaradi prireditve pri Ruski kapelici zaprta cesta med Kranjsko Goro in Vršičem, obvoz pa je urejen prek nekdanjega mejnega prehoda Predel, so še sporočili iz PU Kranj.