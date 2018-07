Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani je potovalni čas zaradi zastojev daljši za dobre pol ure.

Kolone vozil se proti Hrvaški med drugim vijejo na cestah Seča-Sečovlje, Izola-Lucija, Šmarje-Dragonja in Podlehnik-Gruškovje. Čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Metlika, Obrežje, Gruškovje in Zgornji Leskovec.

Najdlje vozniki na izstop iz države čakajo v Sečovljah in Dragonji, in sicer po 45 minut, na vstop pa na Gruškovju, in sicer uro in pol. Voznikom na prometnoinformacijskem centru za prehod meje namesto Gruškovja predlagajo mejna prehoda Zavrč in Središče ob Dravi.

Zaradi prometnih nesreč je promet oviran na cestah Dravograd-Ravne na Koroškem pri Dobrijah, Jesenice-Gorje pri Kočni ter Železniki-Škofja Luka v Praprotnem.

Predor Ljubelj na cesti Tržič-Ljubelj pa je zaprt proti Avstriji zaradi okvare vozila. Tudi tam je nastal zastoj.