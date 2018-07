Na izredno močni tekmi, ki šteje za olimpijske kvalifikacije, obenem pa je ena od zadnjih velikih tekem pred svetovnim prvenstvom, je bila slovenska pozornost usmerjena predvsem v žensko kategorijo do 66 kg.

Trstenjakova in Leškijeva sta kvalifikacijski del opravili brez napake. Olimpijska prvakinja iz celjskega Sankakuja je v dopoldanskem delu predčasno ugnala Danko Laerke Olsen in Britanko Amy Livesey, do konca je morala v ringu zdržati le polfinalno borbo z Nemko Martyno Trajdos, ki jo je ugnala z vazarijem.

V velikem finalu se je pomerila z aktualno azijsko prvakinjo in vročim japonskim orožjem za olimpijske igre 2020 v Tokiu Nami Nabekura. Ta je dokazala, da bo v prihodnjih letih še kako nevarna in z iponom odpravila tudi aktualno olimpijsko prvakinjo Trstenjakovo. Slovenka je dvoboj sicer nadzorovala, trenutek nepazljivosti pa je tekmica izkoristila za protinapad in nepričakovano zmago.

Prav Nabekura je bila v polfinalu usodna za drugo Slovenko v tej kategoriji Andrejo Leški, ki je Slovenko ugnala po polovici borbe z iponom. Pred tem je Leškijeva ugnala Romunko Stefanio Adelino Dobre in Kanadčanko Catherine Bouchemin Pinard. V boju za bron se je Leškijeva pomerila z bronasto z letošnjih panameriških iger Brazilko Alexio Castilhois, ki je bila po uspešnem zaključnem prijemu po metu za vazari premočna za Koprčanko.

»Tina je startala na prvo mesto, kar je pred svetovnim prvenstvom pomembno tudi za samozavest. Obvladovala je tudi finale, kjer so bili sodniki z iponom za Japonko prehitri, a tu ni kaj. Na koncu je treba za uspeh vsakogar premagati. Lepo se je borila tudi zjutraj, kjer je prikazala taktične borbe, brez prevelikega tveganja, saj še ni v 100-odstotni formi in zanesljivo napredovala. Rad bi pohvalil tudi ostale slovenske tekmovalce. Predvsem Martin Hojak je prikazal judo, ki se ga res z veseljem gleda,« je sobotne nastope pokomentiral trener Trstenjakove Marjan Fabjan.