Slovenija po prvem dnevu tekmovanja v Agadirju sploh najuspešnejša država. Gombocev uspeh je z bronom dopolnil Aljaž Jereb, Kaja Kajzer je v kategoriji do 57 kg osvojila srebrno odličje, Maruša Štangar pa v kategoriji do 48 kg bronasto.

Počasi prihaja v pravo formo

Adrian Gomboc je prvo borbo proti Turkmenistancu Muhametu Kosekovu dobil z iponom. V nadaljevanju je ugnal Ukrajinca Georgija Zantaria, aktualnega evropskega prvaka, z wazarijem. Četrtfinalni dvoboj proti Francozu Danielu Jeanu je Adrian dobil z iponom in si zagotovil napredovanje v polfinale, kjer se je pomeril proti Kazahstancu Jerlanu Žaksjebekovu. V zelo izenačenem dvoboju so Kazahstancu prisodili tri kazni in Gomboc se je s to zmago uvrstil v finale kategorije do 66 kilogramov. Zadnji nasprotnik na prvenstvu je bil Kazahstanec Serikžanov, s katerim sta se zelo izenačeno borila. V rednem delu si nihče ni priboril točke, zato se je boj prevesil v podaljšek, kjer si je Gomboc priboril vazari in zlato kolajno.

»Adrian še ni 100-odstotno pripravljen, a počasi prihaja v pravo formo. Danes je vnovič dokazal, da je narejen za tekmovanja in da na vsaki tekmi res tekmuje. Najlepši dokaz za to je zmaga nad Ukrajincem v drugem krogu,« je po tekmi ocenil trener Rok Drakšič, ki je Gomboca prevzel po selitvi iz celjskega Sankakuja, kjer je tudi sam doživel vse svoje največje uspehe in kar tri nastope na olimpijskih igrah.