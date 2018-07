Anna Wintour, slavna urednica ameriškega Voguea in umetniška direktorica založbe, je bila nad sodelovanjem navdušena, češ da bo igralkina revija v njihovo podjetje prinesla nov veter. Toda skupaj so izdali le dve številki, nato pa je založniška hiša pogodbo prekinila. Razlog? Gwyneth Paltrow ni privolila v preverjanje dejstev v svoji reviji, kar je bil eden od členov v pogodbi. Založniki niso hoteli, da bi jih Paltrowa uporabljala za svojo »kontekstualno oglaševanje«, kot so lepo opisali piar. Češ da imajo oni bolj »agnostični uredniški pristop« in nočejo, da igralka prek revije prodaja svoje izdelke. Igralka je za New York Times dejala, da ne razume, v čem je problem: »So podjetje, ki je trenutno v tranziciji, toda stvari delajo še na starinski način.« Zato se je odločila, da bo revijo raje delala sama, ker ima tako »več svobode, v Condé Nast pa imajo veliko pravil«.

Njena stran in revija slovita po tem, da objavljata članke o čudaških in dragih lepotilnih postopkih. Najbolj slaven med njih je zdaj že legendarni parni čistilec vagine, za katerega so ginekologi v drugih medijih dejali, da je nevaren. Prav tako so v Goop pisali in oglaševali kozmetični postopek pomlajevanja obraza s pomočjo čebeljih pikov. Prodajali so tudi 120 dolarjev vredno nalepko, za katero so trdili, da je narejena iz Nasinih vesoljskih oblačil, kar je agencija pozneje zanikala.