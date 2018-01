»Vedno sem mislil, da bom kot Ray Charles, BB King - za vedno na turnejah,« je dejal v New Yorku. Pojasnil je, da so se njegove prioritete v življenju spremenile in da bi se rad posvetil družini, svojemu možu Davidu Furnishu in dvema sinovoma. »To ne pomeni, da ne bom več kreativen, ampak ne bom več potoval,« je dodal.

Kritičen je bil do poročanja medijev, da se bo upokojil zaradi zdravstvenih težav. »Verjemite mi, če izpelješ 300 nastopov, potem nisi slabega zdravja,« je dejal. Vsestranski glasbenik se namreč namerava od svojih oboževalcev posloviti na 300 koncertih po celem svetu, ki jih bo izvedel v prihodnjih treh letih. Svojo zadnjo turnejo bo začel septembra v ZDA.

Glasbenik je v 70. letih minulega stoletja veljal za eno največjih pop zvez, v karieri pa je nanizal uspešnice, kot so Don't Let The Sun Go Down On Me, Candle in the Wind, Sorry Seems To Be The Hardest Word in Crocodile Rock. Prvenec Empty Sky je izdal leta 1969, pravi uspeh pa je doživel leto kasneje, z drugim albumom, ki ga je poimenoval po sebi in je vključeval uspešnico Your Song.