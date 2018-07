Steve Bannon, samooklicani guru evropske skrajne desnice

Steve Bannon, nekdanji politični strateg ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je po neslavnem hitrem slovesu iz Bele hiše še hitreje poslovil od svojega ponovno prevzetega položaja izvršnega predsednika desničarske spletne strani Breitbart News in se očitno posvetil novemu cilju, razraščanju evropske skrajne desnice. V ta namen ustanavlja fundacijo Gibanje (The Movement) s sedežem v Bruslju, ki bo izvajala javnomnenjske ankete in svetovala desničarskim skupinam. “Zgodil se bo desničarski populistični nacionalizem. To bo vladalo,” pravi in napoveduje konec evropske integracije.