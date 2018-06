Tuji mediji so v poročilih o slovenskih volitvah največ prostora namenili zmagovalcu volitev, stranki SDS in predvsem njenemu predsedniku Janezu Janši. Več medijev je njegov uspeh umestilo znotraj trenda rasti desničarskega populizma, izpostavili pa so podporo, ki jo je Janši večkrat izkazal Viktor Orban, madžarski premier in po mnenju mnogi zastavonoša sodobnih desničarskih populistov.

Pred novinarjem NYT so se skrivali in ga kritizirali

V New York Timesu pa so daljši članek namenili investicijam, ki so jih z Orbanom povezana podjetja v zadnjih letih namenila medijem, povezanim s SDS. Članek je popisal madžarske vložke, ki so bralcem slovenskih medijev znani, nova pa je informacija, da naj bi pri širitvi »orbanovskega« medijskega vzorca po vzhodni Evropi sodeloval Američan Steve Bannon, ključni svetovalec v predvolilni kampanji Donalda Trumpa. Bannon, ki je zaslovel z desničarsko-populističnim medijem Breitbart, naj bi se namreč lani sestal z Arpadom Habonyjem. Ta je pomemben Orbanov svetovalec, lastnik medijev na Madžarskem ter posredno solastnik Nova24TV.

Podjetja, ki izdajajo Nova24TV, Demokracijo in Škandal24, na vprašanja novinarja New York Timesa Patricka Kingsleyja niso želela odgovarjati, urednica Škandala24 Marjanca Scheicher pa naj bi se skrila za vrata, ko je Kingsley obiskal prostore na Linhartovi 13 v Ljubljani.

Konec maja, torej preden je bil članek objavljen, je urednik spletne strani SDS Miro Petek v kolumni na spletni strani Nova24TV.si kritiziral novinarja Kingsleyja, ker je v elektronski pošti navedel, da je poročevalec največjega časopisa na svetu, kar po Petkovem ni res, in ker se ne bi smel zanimati za »skromne medije«, pač pa za Pop TV, ki ga želi prevzeti ameriško podjetje KKR, ali za Finance, ki so v lasti švedskega podjetja Bonier. Razložil je, da so slovenski »dominantni mediji« tako ali tako kritični do tistih, ki so »desno od sredine«, ker pa je pred volitvami »vrag vzel šalo«, so na pomoč poklicali še New York Times.

Predsednik SDS Janez Janša je na spletnem omrežju twitter New York Timesu in nekaterim drugim tujim medijem odgovoril, da preslabo poznajo Slovenijo, slovensko levico ter nekdanjega predsednika Danila Türka, ki je dal izjavo za New York Times. Poslal jim je posnetke s proslave ob dnevu boja proti okupatorju leta 2013 v Stožicah.