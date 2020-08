Obtožnice o zaroti za prevaro in pranje denarja je potrdila zvezna velika porota v New Yorku. Tožilci trdijo, da je Bannon z računa neprofitne skupine za zid na meji nakazal milijon dolarjev drugi skupini, ki jo ima pod nadzorom in porabil več sto tisoč dolarjev za zasebne namene.

66-letni Steve Bannon je avgusta 2016 na kratko prevzel vodenje Trumpove predsedniške kampanje, ko so zaradi povezav z Rusi odpustili Paula Manaforta. Na položaju ni vzdržal dolgo, po Trumpovi prisegi na predsedniški položaj je prevzel položaj političnega stratega Bele hiše, kjer je ostal do januarja 2018. Nato ga je Trump odpustil, ker je bil vir za kritično knjigo Michaela Wolfa o Trumpu Ogenj in bes.

Bannon se je po slovesu od Bele hiše podal na velik projekt postavljanja infrastrukture za globalno populistično gibanje. Podpiral je Nacionalno fronto v Franciji, madžarsko stranko Fidesz, populistična gibanja v Italiji, Nemčiji, na Švedskem, Poljskem, Nizozemskem, v Avstriji, Švici, Veliki Britaniji, Belgiji, Španiji, na Finskem, Bosni in Hercegovini, Izraelu in Braziliji, kjer je bil celo svetovalec predsedniške kampanje sedanjega predsednika Jairja Bolsonara.

V ZDA je vodil prizadevanja proti republikanskim politikom, ki veljajo za zmerne in za izvolitev konservativnih ali kandidatov naklonjenih Trumpu. Odmevna Pirova zmaga je bila izvolitev Royja Moora za republikanskega senatnega kandidata v Alabami, ki pa je potem prvič po dolgih desetletjih zmag republikancev v tej zvezni državi izgubil volitve proti demokratu Dougu Jonesu.

Obtoženim nakazali več sto tisoč dolarjev

Bannon in soobtoženi so za gradnjo ograje na meji zbrali več kot 25 milijonov dolarjev, del denarja pa so pospravili v svoje žepe. Pri preiskavi je sodelovala inšpekcijska služba ameriške pošte, ki se ji je newyorško zvezno tožilstvo posebej zahvalilo za pomoč.

Poleg Bannona so aretirali še 49-letnega Timothyja Sheo iz Kolorada, 37-letnega iraškega veterana Briana Kolfaga in Andrewa Badolata. Obtoženci so leta 2018 sprožili zasebno kampanjo GoFundMe za zbiranje denarja, da pomagajo uresničiti obljubo predsednika Trumpa o gradnji zidu na meji z Mehiko. Pobudo je začel Kolfage, potem ko kongres ni hotel potrditi dodatnih sredstev za ograjo. GoFundMe so kasneje preimenovali v Gradimo zid.

Obtoženci naj bi vlagateljem, ki so verjeli v Trumpovo vizijo, obljubili, da Kolfage za svoje delo ne bo prejel niti centa, nato pa so njemu in drugim obtoženim nakazali več sto tisoč dolarjev, ki so jih uporabili za razkošni življenjski slog. Kolfage je bil pogost gost na televiziji Fox News, kjer je ostro napadal Trumpove kritike. Badolato je pisal prispevke za Bannonov medij Breitbart.

Vsem obtoženim v primeru obsodbe grozi zaporna kazen do največ 20 let. Kolfaga in Badolata so aretirali na Floridi, Bannona v New Yorku, Sheo pa v Koloradu. Primer vodijo isti tožilci, ki so preganjali nekdanjega Trumpovega odvetnika Michaela Cohena in preiskujejo sedanjega Trumpovega odvetnika Rudyja Giulianija zaradi motnih poslov v Ukrajini.

Trumpov pravosodni minister Bill Barr je letos odpustil glavnega zveznega tožilca južnega New Yorka, ki zajema Manhattan Geoffreyja Bermana, ki pa uvodoma ni hotel oditi. Berman se je poslovil šele, ko je dobil zagotovila, da bodo vsi pregoni nemoteno tekli naprej.