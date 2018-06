»Razmišljamo o vrhu predsednikov in v pogovorih z ameriškimi partnerji smo se dotaknili tega vprašanja. A ni še dogovora,« danes poroča ruska tiskovna agencija RIA, ki se sklicuje na diplomatske vire.

Ameriški časnik Wall Street Journal kot možen kraj srečanja omenja Dunaj. Pri tem navaja, da je Putin Kurza med obiskom v torek prosil za organizacijo vrha poleti v Avstriji. Pri tem naj bi predlagal, da bi se s Trumpom srečal julija, ko bo ameriški predsednik v Evropi, kjer se bo udeležil vrha zveze Nato in obiskal Veliko Britanijo.

»Avstrijci so izrazili pripravljenost pripraviti srečanje med predsednikoma Trumpom in Putinom,« Wall Street Journal povzema uradnika ameriškega sveta za nacionalno varnost. Bela hiša naj bi to ponudbo zdaj preučevala.