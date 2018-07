Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders v četrtek ni imela novinarske konference, vendar je imela dovolj dela z gašenjem požara po vrhu med Trumpom in Putinom v Helsinkih, zaradi česar ameriškega predsednika doma obtožujejo izdaje nacionalnih interesov.

Komaj po treh dneh je Sandersova sporočila, da Trump zavrača Putinovo ponudbo, da bi ZDA v zameno za sodelovanje pri zaslišanju 12 ruskih obveščevalcev obtoženih vpletanja v volitve 2016 Rusiji predale nekdanjega veleposlanika v Moskvi Michaela McFaula.

Sandersova je ob tem dodala, da je bila Putinova ponudba »iskrena«, Trump pa še naprej upa, da bo 12 ruskih obveščevalcev prišlo v ZDA, da dokažejo svojo nedolžnost ali krivdo. Bela hiša je še v sredo trdila, da Putinovo ponudbo obravnavajo, čeprav jo je State Department naravnost označil za absurdno, drugi pa so imeli povedati še kaj hujšega.

Povabilo Putina presenetilo obveščevalce

Novica o tem, da je Trump naročil svetovalcu za nacionalno varnost Johnu Boltonu, naj povabi Putina v Washington, je povsem presenetila ameriškega nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti Dana Coatsa. Ameriški vrhovni vohun je imel pogovor za ameriško televizijo MSNBC v živo in voditeljica mu je navrgla informacijo, nakar se je nasmejal in začel zmajevati z glavo ter dejal le: »Kaj? Daj še enkrat povej. No, to bo še zanimivo.«

Coats še naprej vztraja, da ni niti najmanjšega dvoma, da se je Rusija vpletala v ameriške volitve leta 2016 in še naprej ogroža nacionalno varnost ZDA z vdori v računalniške sisteme. Trump se glede tega še vedno obnaša kot nihalo. Enkrat se strinja s svojimi obveščevalci, drugič jih zanika, pa spet obratno.

Najbolj mila razlaga je, da to počne zato, ker je nečimrn in ne bo sprejel dejstva, da mu je Rusija pomagala do zgodovinske zmage proti Hillary Clinton. Potem so tu še sumi, da je pač neumen, da ga Putin izsiljuje, da je ruski speči agent in podobne.