Natanko dvajset let je minilo, odkar je Hrvaška na mundialu v Franciji zadnjič igrala v četrtfinalu. Še danes se, ko jih vprašate, ali se spominjajo 4. julija 1998, Hrvati fotografsko natančno spominjajo tega dne. Spominjam se ga tudi jaz. Seveda se ga.

Bila je sobota, kot je danes, prenos tekme med Hrvaško in Nemčijo v Lyonu smo pričakali pri mojem kolegu Vladu. Z balkona smo gledali popolnoma prazen Split in srhljivo opustele ulice. Samo iz bifejev in s poletnih vrtov so prihajale pijane navijaške pesmi. Menda je bilo prvo človeško bitje, ki ni gledalo tekme, mog