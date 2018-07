Da ne gre samo za statistiko, srečo in znanje, pa je zdaj prepričan 57-letni Mike Hanlon iz Glasgowa. Golf je začel igrati pri rosnih dvanajstih letih, pred osmimi leti pa se mu je moral odreči zaradi zdravstvenih težav s srcem. Pod budnim zdravniškim nadzorom in z upoštevanjem napotil je po skoraj letu dni, prebitem v bolnišnici Golden Jubilee Hospital v Clydebanku, marca lani dočakal obvestilo, da so prejeli ustrezno darovano srce za presaditev. V kolesarski nesreči s pešcem se je 26-letni Ben Pedley tako hudo poškodoval, da mu po dvodnevnem prizadevanju zdravnikov ni bilo več pomoči. Preminuli študent kemije je bil med drugim tudi vnet igralec golfa, Mike, ki se je po večmesečni rehabilitaciji z dovoljenjem zdravnikov vrnil na golfska igrišča, pa je v začetku tega meseca v klubu Clober v Milngavieu pri Glasgowu prvič spravil žogico v luknjo z asom. Tega ni pripisal sreči, ampak darovalcu srca, pri čemer za novi življenjski »motor« pravi, da se je s svojim prejšnjim srcem počutil kot ford fiesta, zdaj pa kot ferrari. Mike je na željo Benovih staršev – ki so šele po sinovi smrti izvedeli, da se je le nekaj mesecev pred tem vpisal med darovalce – izvedel, komu se mora zahvaliti za novo življenje, ter da je bil umrli mladenič tudi pilot lahkega letala in pesniška duša, da je med drugim prekolesaril celotne Pireneje in da so njegovi organi rešili še druge ljudi, med njimi najstnika, ki je potreboval jetra.