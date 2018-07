Na Fursu so za STA pojasnili, da je moški zgodaj popoldne prišel do njihove stavbe, nekaj časa gledal vanjo, nato pa brez besed pograbil golf palico in nekajkrat udaril po steklenih vratih. Vrata so se razbila, nato sta iz stavbe stopila varnostnika, ki sta poklicala policijo. Storilec je v spremstvu varnostnikov počakal na policiste, ki so ga prevzeli.

Pri tem moški ni ogrožal nikogar, niti varnostnikov. Kakšna je škoda, na Fursu še ne vedo, bo pa treba zamenjati steklena vrata.

Prav tako na Fursu še ne vedo, kakšen je motiv za dogodek, saj moški sploh ni spregovoril. Morda si je stavbo Fursa izbral naključno. Če jo je izbral zaradi davčnih težav, pa na Fursu opozarjajo, da se je malo zmotil, saj generalni finančni urad, ki se nahaja v tej stavbi na Šmartinski cesti, niti ne posluje z davčnimi zavezanci.

Na ljubljanski policijski upravi so pojasnili, da gre za 33-letnega moškega in da še zbirajo obvestila v smeri suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.