Na prvi pogled naključni kupi zemlje med Gozdom - Martuljkom in Kranjsko Goro, po in okoli katerih se podijo gradbeni stroji in delavci, so del razširjenega igrišča za golf. Dela bodo predvidoma končali še letos, prve žogice pa naj bi golfisti na razširjenem igrišču udarjali prihodnje leto, pravi predsednik Golf kluba Kranjska Gora Grega Benedik. Igrišče bodo po sedanjih načrtih odprli slovesno, saj bodo hkrati počastili še 20. obletnico delovanja kranjskogorskega kluba in polnoletnost prvih lukenj na igrišču.

Travnato pobočje ne dovoljuje naključij

»Uredili bomo dodatna igralna polja. To pomeni, da bo imelo igrišče po zaključenem posegu devet igralnih polj, kar je minimalni standard igrišča za golf,« pravi Benedik. Da igrišče ustreza standardom, bo po širitvi morala potrditi še evropska golf zveza. Na videz naključni hribčki in doline, na katerih bo kmalu zrasla trava, so skrbno zasnovani, ob tem opozarja Benedik. »Treba je paziti na estetski videz, ob tem pa tudi na pogoje za igranje golfa in za vzdrževanje igrišča, košnjo na primer,« našteva. Pri tem je Kranjskogorcem pomagal priznani strokovnjak iz Anglije, ki je ob začetkih golfa v Kranjski Gori po načrtih slovenske arhitektke gradil že prvo vadbišče, njegovo delo pa je denimo tudi igrišče za golf na Otočcu.

»Da bi igrišče povečali, si prizadevamo že od leta 2001,« poudarja Benedik. Klub je tako pobudnik širitve, v njegovi domeni je tudi financiranje, občina, ki pobudo ves čas podpira, pa je bila zadolžena za pridobivanje soglasij in dovoljenj. »To je bil kar dolgotrajen in naporen postopek, preden je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Najprej je bilo seveda treba pridobiti zemljišča, potem pa prestati veliko presoj pristojnih služb. Med najbolj zahtevnimi so bile obvodne študije,« opisuje župan Kranjske Gore Janez Hrovat.

»Občina mora urediti zavarovanje brežine Pišnice, kar je bil pogoj za gradbeno dovoljenje,« dodaja in opozarja, da jo bo to stalo okoli 130.000 evrov, skupaj z davkom in nekaterimi dodatnimi deli, ki so se izkazala za potrebna, pa se bo znesek približal 200.000 evrom.

Približno toliko bo stalo tudi urejanje igrišča, ki ga iz lastnih sredstev financira kranjskogorski golf klub. Že kmalu po ustanovitvi kluba so, pravi Benedik, začeli varčevati za ta namen. Kljub temu lastna sredstva ne bodo zadoščala za celoten projekt, zato si obetajo tudi donacije in finančno pomoč lokalnega gospodarstva. »Golf je odlična dodatna ponudba Kranjske Gore. Na igrišču se bo končno lahko igralo za hendikep, v neposredni okolici pa so tudi nastanitve in druge turistične storitve na zelo visoki ravni,« dodaja.