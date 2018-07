Na Karunovi ulici 14 je spet vroče. Razprtijam in drugim težavam, ki so se vrsto let odvijale okoli Kulturnega umetniškega društva (KUD) Franceta Prešerna in Trnfesta, še ni videti konca. Pred letošnjo izvedbo znamenitega festivala, ki bo kot vsako leto potekal v avgustu, se je zapletlo glede blagovne znamke Trnfest.

KUD Franceta Prešerna, ki ga vodi predsednica Mateja Šušteršič, trdi, da Center slovanskih kultur Franceta Prešerna, ki letos prvič organizira festival, ne bi smel uporabljati imena Trnfest. Center slovanskih kultur, ki je v ime dodal še