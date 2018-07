Intervju kot televizijska forma pogovora novinarja z intervjuvancem je zelo razširjena, v določenih primerih pa seveda lahko tudi problematična. Dejstvo je namreč, da predstavlja zgolj enostranski pogled izpraševanca. Moje osebno mnenje je, da se taki pogovori najbolje obnesejo, kadar se odstira osebno delovanje gosta. V primeru pa, da je tema pogovora strokovnega ali celo polemičnega značaja, pa sem sam bolj naklonjen oddajam z več sogovorniki, ki lahko izražajo različna stališča na določeno temo, da si lahko gledalec ustvari bolj objektivno sliko. To sem že večkrat poudaril.

Oddaja Intervju je oddaja, ki jo vodijo dve voditeljici in voditelj. Vsi so izkušeni in ugledni novinarji. Predlagajo svoje goste in z njimi samostojno opravijo pogovore. Dr. Jože Možina je dolgoletni novinar RTV Slovenija, v letih od 2006 do 2010 je bil direktor TV Slovenija, v zadnjih letih pripravlja oddaji Intervju in Pričevalci. Kot drugi zaposleni na RTV Slovenija je zavezan Poklicnim merilom in načelom novinarske etike ter Programskim standardom RTV Slovenija. Od naših novinarjev, še posebej tistih z dolgoletnimi izkušnjami tudi na uredniških položajih, pričakujemo, da so pri svojem delu odgovorni, premišljeni, načelni in zato tudi v pretežni meri samostojni.

Iz vašega pisma je razvidno, da odločitev za povabilo dr. Dežmana v oddajo dr. Možine, ocenjujete kot napačno. Odzivi na vsebino oddaje (samo na MMC-ju je bilo več kot 350 komentarjev) kažejo, da ima javnost glede v pogovoru obravnavane tematike zelo različna mnenja, kakor tudi pri nekaterih pomanjkljivo poznavanje problematike.

Bistveno vprašanje, ki od nas zahteva odgovor, pa je: Ali so bila v oddaji morda kršena Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija? To so strokovne dileme, ki se jim na RTV Slovenija posvečamo in jih rešujemo po najboljših močeh. Oddajo bomo ocenili tudi s tega vidika.

V vašem pismu izpostavljate nekaj izrečenih dejstev, za katera menite, da ne držijo. Tudi sam sem zasledil, da je dr. Dežman izrekel besede, ki bi lahko pomenile žalitev konkretnih oseb. Za besede in mnenja, ki jih je izrekel intervjuvanec, nosi odgovornost sam, posredno oziroma po zakonodaji pa seveda tudi RTV, ker je to predvajala. Ali se bodo v oddaji izpostavljeni posamezniki oziroma organizacije odločili za tožbo ali ne, je njihova odločitev.

Drugo vprašanje je, ali je tako koncipirana in izvedena oddaja v skladu z uredniško politiko. V to kot generalni direktor nimam pristojnosti posegati, saj je odgovornost na strani odgovorne urednice Informativnega programa. Ta me je že obvestila, da meni, da bi veljalo tematiko vojnega in povojnega dogajanja, ki še vedno tako globoko in presunljivo deli našo družbo, temeljito, odgovorno in celovito obdelati. Delo urednikov in novinarjev je, da skupaj najdejo najboljšo obliko za uresničitev te naloge, ki jo kot javni medijski servis gotovo imamo. RTV Slovenija si vsekakor prizadeva k čim bolj objektivnemu obveščanju, kar pomeni tudi izražanje različnih stališč in mnenj o problematičnih poglavjih naše družbe. Zavezani pa smo tudi h kulturi dialoga ter spodbujanju demokratičnih vrednot in strpnosti.

Kot generalni direktor vam zagotavljam, da bom storil vse, kar je v moji pristojnosti, da bo RTV Slovenija delovala v skladu z etičnimi načeli ter v korist vseh, čeprav različno mislečih gledalk in gledalcev, ter da bomo morebitne uredniške ali novinarske spodrsljaje ali napake ustrezno obravnavali. Kot javnost od nas pričakuje objektivnost in verodostojnost, tako tudi sam od zaposlenih pričakujem strokovnost ter predanost resnici.

Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija