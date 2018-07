Zdravila tradicionalne medicine

Leta 2015 so Nobelovo nagrado za medicino prejeli Irec William C. Campbell in Japonec Satoši Omura za odkritja terapije pri okužbah, ki jih povzročajo gliste, ter Kitajka Tu Youyou za odkritje artemisinina kot učinkovitega zdravila pri zdravljenju malarije. Artemisinin, v kitajščini qinghaosu, z derivati predstavlja skupino zdravil, ki zelo hitro in učinkovito zdravijo malarijo. Že dolgo je znan v tradicionalni kitajski medicini in so ga izolirali iz rastlin Artemisia annua, sladkega pelina. Zanimivost molekule je v prisotnosti peroksidnega mostička. Prav temu peroksidnemu mostičku pripisujejo zdravilno učinkovanje. Leta 2016 je bilo na svetu 216 milijonov primerov malarije in 445.000 ljudi je zaradi te bolezni umrlo, večinoma afriški otroci.