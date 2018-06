Ob svetovnem dnevu krvodajalstva so se pobudniki krvodajalske iniciative Daruj energijo za življenje – družba Petrol, Zavod RS za transfuzijsko medicino (ZTM) in Rdeči križ Slovenije – zahvalili ljudem, po zaslugi katerih je v Sloveniji vsakodnevno na voljo dovolj krvi za vse, ki jo potrebujejo. Kampanja je pripomogla, da so v osmih letih pridobili več kot 83.000 novih krvodajalcev.

Na velik pomen krvodajalstva so letos opozorili z akcijo Manjkajoče črke, ko so na plakatih predstavili dejanske ljudi, ki so kri ali prejeli ali darovali, iz njihovih imen pa so umaknili črke A, B, AB in O, ki so tudi oznake krvnih skupin. To so črke, ki rešujejo življenja, poudarjajo pobudniki akcije.

Krvi nikoli ni zmanjkalo »Med nami ne bi bilo veliko ljudi, če ne bi bilo ljudi s posebnimi krvnimi skupinami. Naj teh nikoli ne zmanjka,« je zaželel direktor ZTM Danijel Starman. Za to, da je v Sloveniji vsak dan dovolj krvi, poskrbijo krvodajalci, je spomnila strokovna direktorica ZTM Polonca Mali, in še, da v 70 letih delovanja zavoda krvi nikoli ni zmanjkalo. Kri v Sloveniji na leto daruje več kot 100.000 ljudi, ki se odzivajo na vabila Rdečega križa, mnogi pa so tako ozaveščeni in informirani, da sami zasledijo obvestila o potrebah in stanju zalog krvi posamezne krvne skupine, in na odvzemna mesta v transfuzijske službe prihajajo kar sami. Med krvodajalci je približno desetina mladih darovalcev, med katerimi so se mnogi poleg tega, da darujejo kri, vpisali tudi v register darovalcev krvotvornih matičnih celic ter register darovalcev organov. Taka podpora krvodajalstvu je tudi posledica široke in razvite mreže krvodajalstva v državi: tako trije centri za transfuzijsko medicino v sodelovanju z območnimi enotami Rdečega križa vsako leto pripravijo po državi več kot 300 terenskih krvodajalskih akcij, je povedala generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Renata Brunskole. Tudi mnogo podjetij družbeno odgovornost izkazuje s tem, da podpirajo krvodajalstvo. Tako je družba Petrol pokroviteljica kampanje Daruj energijo za življenje, ki poteka že osmo leto. Predstavnik podjetja Aleksander Salkič je povedal, da jih še posebej veseli, da daje akcija merljive rezultate, saj so predvsem s širjenjem sporočila o velikem pomenu krvodajalstva po družbenih omrežjih pridobili veliko mladih krvodajalcev, ki jih je v preteklosti primanjkovalo.

Brez krvi ne bi preživeli V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Med ljudmi, ki potrebujejo kri za zdravljenje ali pa jim ta celo reši življenje, se lahko znajde vsak trenutek prav vsakdo. To je izkusil tudi reševalec Peter Napotnik. »Biti reševalec je nekaj najlepšega. Še posebej če nekomu rešiš življenje, so občutki ob tem neopisljivi, veš, da delaš dobro,« je povedal. Kri je prvič daroval že v vojski, ko pa je kot reševalec videl, kako dragocena tekočina je to, je kri začel darovati redno. Potem je prišla usodna prometna nesreča, ko ga je kot reševalca na motorju, medtem ko je hitel na mesto nesreče, zbil nepazljivi voznik. Zaradi hudih telesnih poškodb je potreboval transfuzije krvi. »Vesel sem, da sem ostal živ in da lahko delam,« je povedal. Med reševalci je sicer zelo veliko krvodajalcev. Med njimi je tudi Željko Malić. Kri je začel darovati že v srednji šoli. Je zdravstveni delavec in se je že med izobraževanjem poučil o pomenu darovanja krvi. Tako je tudi sam postal redni darovalec, vpisal se je tudi v register darovalcev organov. Tega, kolikokrat je kri že daroval, niti ne šteje: »To ni pomembno. Pomembno je pomagati sočloveku in šteje prav vsako življenje, je povedal. Obraz je za kampanjo Manjkajoče črke posodila tudi Romana Skrinjar Arnaut, ki je zaradi hude bolezni pred letom in pol potrebovala presaditev jeter. Pri tem operativnem posegu bolnik potrebuje izredno veliko krvi, tudi Skrinjar-Arnautova je med operacijo dobila 20 enot darovane krvi. Zaradi hude slabokrvnosti je transfuziji krvi potrebovala že pred posegom. Darovana kri je tako najprej omogočila operacijo, saj »slabokrvna ne bi mogla na operacijsko mizo«, je povedala, potem pa tudi rešila življenje, saj tako zahtevne operacije brez krvodajalske krvi ne bi mogli opraviti.