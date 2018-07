Okuženi klopi so to leto aktivnejši kot v prejšnjih letih, ugotavljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Do 7. julija so namreč ugotovili že 3617 primerov lymske borelioze (LM), ki jo prenašajo okuženi klopi, za klopnim meningoencefalitisom (KME), ki ga prav tako povzročajo okuženi klopi, pa je zbolelo 68 ljudi.

Za lymsko boreliozo je lani v celem letu zbolelo 4554, za klopnim meningoencefalitisom pa 104 ljudje. Zelo veliko obolelih je bilo zlasti prvi julijski teden, ko so LM odkrili pri 314 bolnikih, narašča tudi število okuženih s KME. Medtem ko je za boreliozo zbolelo nekaj več žensk, med obolelimi za KME prednjačijo moški. Pri obeh boleznih je največ obolelih med starejšimi, vendar je borelioza zelo pogosta tudi med manjšimi otroki: v starosti od enega do štirih let jih na 100.000 zboli 224, med dojenčki do leta starosti pa nekaj manj kot 25.

Klopi so tudi v urbanih okoljih

»Porast ali upad bolezni, ki jih prenašajo klopi, je posledica interakcije številnih dejavnikov – okolja, ki jim omogoča preživetje, zanje ugodnim temperaturam, vlažnosti, milim zimam, dovoljšnemu številu sesalcev, ki so rezervoar bolezni, in navsezadnje intenzivni interakciji ljudi z okoljem, v katerem se okuženi klopi nahajajo,« razložijo na NIJZ. Klopi so aktivni vse leto, izraziteje od februarja do novembra, najbolj pa se njihova dejavnost zveča poleti, ko se tudi ljudje največ zadržujejo na prostem in so jim tako bolj izpostavljeni. Mile zime in vlažne pomladi njihovo dejavnost še ojačajo.

V Sloveniji je zelo malo okolij, kjer ni možnosti, da bi se okužili z okuženim klopom, saj se klopi ne zadržujejo le v gozdovih, kot še vedno zmotno razmišlja veliko ljudi. S klopi se namreč lahko srečujemo tudi na travnikih, v parkih, na otroških igriščih, domačih vrtovih… Tudi na morju, še zlasti v obmorskih krajih z dovolj vegetacije, nismo povsem varni pred njimi, enako v planinah, čeprav z nadmorsko višino število klopov upada. V primernih razmerah in ob zanje ugodni vegetaciji se lahko zadržujejo vse do nadmorske višine do 1500 metrov, povedo na NIJZ.