Lymska borelioza se pojavlja prek celega leta, najpogostejša pa je od februarja do novembra. Mile zime in vlažne pomladi ojačajo dejavnost klopov. Boreliozo največkrat povezujemo z značilnimi spremembami na koži. Nastane neboleča rdečina, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobi obliko kolobarja. Kožna sprememba je lahko ena sama ali pa jih je več na različnih delih telesa.

Lymska borelioza je letos prisotna v vseh slovenskih regijah, največ bolnikov pa sodi v starostno skupino med 55 in 74 let.

Za klopnim meningoencefalitisom, ki se tudi prenaša z ugrizom okuženega klopa, pa je letos do 7. julija zbolelo 68 ljudi, lani v celem letu 104. Gre za virusno bolezen osrednjega živčevja, ki lahko pusti trajne posledice, kot so glavobol, zmanjšana delovna sposobnost, zmanjšana sposobnost koncentracije, ohromelost, medtem ko odstotek ali dva odraslih bolnikov umreta. Za klopnim meningoencefalitisom so letos zboleli bolniki v vseh zdravstvenih regijah, razen v novomeški.