Čezatlantsko trgovinsko premirje iz Ovalne pisarne

Jean-Claude Juncker in Donald Trump sta vedno nared za kakšen nepričakovan preobrat. Tudi na njunem tokratnem srečanju v Beli hiši sta začutila medsebojno kemijo in našla pot do dogovora, kar je Junckerja tako navdušilo, da je nepreračunljivemu ameriškemu voditelju navrgel svoj slavni objem in poljub. V Beli hiši je bilo čutiti kar malce sovjetske komunistične nostalgije. Nekateri bi jo našli v Junckerjevem poljubljanju Trumpa, ki je spominjalo na tovariški objem Leonida Brežnjeva in Ericha Honeckerja. Spet drugi bi lahko reminiscenco planskega gospodarstva zaznali v Trumpovem vodenju trgovinske politike, ko najprej uvedeš carine na vse, potem pa zaradi protiukrepov z milijardnimi subvencijami blažiš negativne posledice za domači kmetijski sektor.