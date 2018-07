Združenje dopisnikov Bele hiše se je ostro odzvalo na takšno obnašanje, dopisnica CNN pa je dobila celo podporo vodstva ameriške televizije Fox News. Televizija CNN je sporočila, da maščevalno obnašanje Bele hiše ni v skladu z načeli svobodnega in odprtega tiska. »Samo zato, ker je Beli hiši nerodno zaradi vprašanj, ki so tema dneva, to ne pomeni, da vprašanja niso pomembna in se jih ne sme zastaviti,« so sporočili.

Predsednik združenja dopisnikov Bele hiše Olivier Knox je obsodil zgrešeno in povsem neprimerno odločitev Bele hiše za prepoved dostopa na izjavo dopisnici, ker jim vprašanje ni bilo všeč. »Takšno maščevalno obnašanje je povsem neprimerno, napačno in šibko,« je dejal Knox. Predsednik Fox News Jay Wallace pa je dodal, da so trdni v solidarnosti s CNN glede pravice novinarjev do dostopa, ki je del svobodnega in neoviranega tiska.