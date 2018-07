Kot je v skupni izjavi po srečanju dejal Trump, je danes »velik dan za prosto in pošteno trgovino«, sklepi današnjega srečanja pa po njegovih besedah pomenijo tudi »začetek nove faze v odnosih med unijo in ZDA«, dvema največjima gospodarskima sistemoma na svetu.

Ker želita strani odnose okrepiti, sta se z Junckerjem po Trumpovih besedah dogovorila za prizadevanje v smeri ničelnih carin in odprave necarinskih ovir ter subvencij na področju industrijskih izdelkov (z izjemo avtomobilov) in tudi za odpiranje trgovine s storitvami. Juncker ga je dopolnil, da je prav prizadevanje za ničelne carine na področju industrijskega blaga najpomembnejše.

Trump je v nasprotju z nekaterimi izjavami v minulih dneh, da je EU ameriška sovražnica na področju trgovine, danes citiral skupno izjavo EU in ZDA, da gre za najpomembnejše medsebojne gospodarske odnose na svetu, saj povezujejo Več kot 830 milijonov ljudi in zaležejo za 50 odstotkov svetovnega BDP, medsebojna trgovina pa dosega več kot 1000 milijard dolarjev.

Skupaj s partnerji bodo ZDA in EU delale tudi v smeri reforme Svetovne trgovinske organizacije, ter si prizadevale proti nepoštenim globalnim trgovinskim praksam, kot so npr. zlorabe avtorskih pravic, subvencije v industrijskem sektorju, presežne zmogljivosti v nekaterih državah, ki ustvarjajo presežno ponudbo na trgu ter izkrivljanje konkurence, ki so posledica delovanja državnih podjetij. Večina teh sklepov je uperjena proti Kitajski, s katero imajo na področju trgovine težave tako v Washingtonu kot v Bruslju.

Strani sta dosegli tudi dogovor o začetku dialoga glede trgovinskih standardov, kjer so kamen spotike predvsem prehranski standardi, pa tudi o zmanjšanje administrativnih ovir in stroškov v medsebojni trgovini.

Po Trumpovih besedah naj bi razrešili tudi vprašanje dodatnih carin na jeklo in aluminij, ki so jih nedavno uvedle ZDA, in protiukrepov, ki jih je nato z uvedbo višjih carin na nekatere ameriške izdelke sprejela EU.

Zdaj bodo ustanovili delovno skupino na visoki ravni, ki bo izvajala dogovorjeno, v času tega okrepljenega dialoga pa naj nobena stran ne bi uvedla novih carin oz. delovala »v nasprotju z duhom dogovora«. To pomeni, da se je Trump vsaj zaenkrat odpovedal uvedbi dodatnih carin na uvoz avtomobilov iz EU, s katerimi je grozil v zadnjih tednih in ki bi močno prizadele predvsem nemški avtomobilski sektor, posredno pa tudi slovenskega.

Trump: Zmagali bosta obe strani

Dogovor za zdaj ne prinaša še ničesar konkretnega, ampak gre v bistvu za neke vrste premirje v trgovinskem dvoboju, ki ga je z omenjenimi carinami na jeklo in aluminij sprožil Trump. Kot rečeno, namreč nobena stran v času izvajanja tega dogovora ne bo sprejemala enostranskih carinskih ukrepov, razen če se katera od strani odloči za odstop od dogovora.

Vse danes dogovorjeno in še več je bilo sicer že del pogajanj o velikem čezatlantskem trgovinskem in investicijskem sporazumu med ZDA in EU (TTIP), ki so se začela v času prejšnjega predsednika Baracka Obame, s prihodom Trumpa na oblast pa so se končala.

A tudi novo fazo v odnosih med EU in ZDA bodo po Trumpovih besedah zaznamovali tesni trgovinski odnosi, vendar pa bodo ti recipročni. »Recipročni. Rad imam to besedo,« je dejal Trump in zatrdil, da bosta zmagali obe strani.