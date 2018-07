Mladi slovenski rokometaši nadaljujejo z dobrimi predstavami na domačem evropskem šampionatu. Potem ko so visoko premagali tako Norveško kot Izrael, so bili v obračunu za prvo mesto v skupini B boljši tudi od Srbije. V Celju so jo ugnali s 27:23 (14:13) in si priigrali izvrstno izhodišče pred nadaljevanjem tekmovanja.

Dvoboj med slovenskimi in srbskimi upi je bil pričakovano izenačen. Oboji so vanj vstopili agresivno in se večkrat tudi izmenjali v vodstvu. Ob polovici prvega polčasa je bil rezultat poravnan na 7:7, končal pa se je z golom prednosti domačih. Ti so v nadaljevanju do otipljivejše prednosti prišli šele v 40. minuti. Tedaj so povedli z 18:15, največ zaslug za to pa je imel Grega Ocvirk, ki je do tedaj zbral že 10 golov, obračun pa končal pri trinajstih zadetkih.

Srbi so deset minut pred koncem sicer ogrozili vodstvo, ko so uspešno izkoristili luknje v slovenski obrambi in izenačili na 22:22. A Slovenci so tudi na krilih razpoloženega drugega vratarja Marka Ferjana in polne dvorane Golovec v zaključku nadigrali tekmeca in se veselili zmage s štirimi goli razlike.

»Skozi celoten turnir se mučimo in se nikakor ne moremo sprostiti. Upam, da smo samo prve tri tekme odigrali v krču in da bomo naslednji dve odigrali bolj sproščeno. Z izkupičkom sem zadovoljen, vendar moramo naslednji dve odločilni tekmi odigrati manj živčno. Dan počitka bomo izkoristili za pripravo na naslednjo tekmo in odpravo napak, ki se še ponavljajo,« je kljub zmagi ostal kritičen slovenski selektor Saša Praprotnik.

Slovenci so v glavni del tekmovanja, ki bo potekal v dvorani Zlatorog, prenesli dve točki. V njem se bodo križali s skupino A, iz katere sta napredovali Nemčija in Islandija. Prvo tekmo bodo odigrali v torek proti Nemčiji, drugo proti Islandiji pa dan kasneje.