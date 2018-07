#video Mladi rokometaš s pirueto na noge dvignil navijače v Celju

Včeraj so slovenski reprezentančni rokometaši ekipe do 20 let v celjski dvorani Golovec odigrali prvo tekmo evropskega prvenstva. Uvodoma so z visokih 27:19 premagali Norveško. Ena izmed potez je še posebej razgrela domače navijače.