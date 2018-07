S prireditvijo, ki so jo organizirali v škotskem združenju zlatih prinašalcev, so podrli svetovni rekord – na enem mestu je bilo namreč naenkrat največ zlatih prinašalcev. Pogled na travnik, poln zlatih kožuščkov, je res nekaj posebnega.

Ta pasma sicer izhaja iz Tomicha v škotskem višavju, prvega kužka pa je lokalni prebivalec Dudley Marjoribanks, znan tudi kot lord Tweedmouth, v drugi polovici 19. stoletja ustvaril s križanjem labradorca, gladkodlakega prinašalca, irskega setra in ruskega rumenega psa. V Veliki Britaniji je zlati prinašalec kot pasma sicer priznan šele od leta 1913.

Lord Tweedmouth je želel ustvariti pasmo, ki bi mu pomagala pri lovljenju ustreljenih ptičev, padlih v vodo. Zlati prinašalci so odlični plavalci, zato so jih uporabljali tudi v močvirnatih predelih, v hladni vodi pa njegova poddlaka ostane suha in topla.

Zaradi prijaznosti, simpatičnosti, potrpežljivosti in mirnosti pa so tudi odlični družinski psi, ki imajo zelo radi otroke. Obenem so poslušni in se hitro učijo, pasma je primerna tudi za iskanje pogrešanih oseb ter ponesrečencev v ruševinah.