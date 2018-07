Froome bo moral hitro pozabiti včerajšnji dan, saj ga je najprej namučil slovenski as Roglič, po naporni etapi pa mu jo je zagodel še žandar, ko ga je ob spustu zamenjal za gledalca, ki izkorišča zaprto cesto. V Keniji rojeni Britanec in trenutno največji kolesarski zvezdnik ni bil navdušen nad incidentom. Varuha reda je po krajšem prerekanju poslal nekam in s svojim varnostnikom hitro nadaljeval pot v dolino. Vse skupaj so seveda ujele kamere in posnetki so hitro zaokrožili splet. Mediji so Froomovo sredo označili za »peklensko«.

Froome bo na naslednji etapi na tretjem mestu branil 16-sekundno prednost, za ovratnik pa mu diha ravno Roglič. Britanskemu zvezdniku letos ni lahko, saj je vseskozi tarča jeznih navijačev, ki se jim je zameril zaradi vpletenosti v dopinško preiskavo. Aktualnemu prvaku je že grozila izključitev s tekmovanja, nato pa je Mednarodna kolesarska zveza UCI po hitrem postopku oprostilno zaključila postopek. Letos bi lahko 33-letnik še petič osvojil prestižni Tour, vendar zaenkrat bistveno bolje kaže njegovemu moštvenemu kolegu Geraintu Thomasu. Valižan ima pred svojim kapetanom že dobro poltretjo minuto naskoka.