Roglič je prvič napadel dobrih 13 kilometrov pred vrhom prelaza Portet, takrat mu je sledil le Chris Froome, drugič pa je poskusil 2,4 kilometra pred koncem etape. Tudi takrat so ga najboljši v skupnem seštevku ulovili.

Roglič v skupnem seštevku tik za Froomom Slaba dva kilometra pred koncem je močno pospešil Nizozemec Tom Dumoulin, sledila sta mu lahko le Roglič in nosilec rumene majice Thomas, branilec zmage na Touru Britanec Chris Froome pa ritmu ni mogel slediti. Do cilja je nadaljeval ob pomoči mladega Kolumbijca, moštvenega kolega Egana Bernala. V zadnjih metrih vzpona je napadel Thomas in cilj prečkal s petimi sekundami prednosti pred Rogličem in Dumoulinom. Drugo mesto v etapi je sicer osvojil Irec Daniel Martin, ki je zaostal 28 sekund, tretjega pa Thomas s 47 sekundami zaostanka. Froome je na osmem mestu zaostal eno minuto in 35 sekund. Dumoulin je v skupnem seštevku pridobil eno mesto, zdaj je drugi, tretji je Froome, četrti pa Roglič. Thomas ima pred Dumoulinom eno minuto in 59 sekund prednosti, pred Froomom dve minuti in 32 sekund in pred Rogličem dve minuti in 47 sekund. Zasavca do tretjega mesta loči 16 sekund.

»Razmišljamo samo o sebi« »Seveda hočeš višje in višje. Razmišljamo samo o sebi. To je moja tretja tritedenska dirka, drugi Tour de France. Skušam se osredotočiti nase, se regenerirati in se pripeljati čim bolje do konca,« je po koncu etape za RTV Slovenija povedal Roglič. »Vse sem skušal narediti, da bi se naredila razlika. Lahko sem zelo, zelo zadovoljen. Od sebe sem dal 110 odstotkov. Bilo je težko. Dejstvo je, da ima Sky zelo močne tekmovalce. Ne preostane ti drugega kot da poskušamo, ko ostanejo le najboljši,« je nadaljeval 28-letni Zasavec. »Od starta etape je bil zelo močan ritem. Na prvi klanec je še šlo, na drugega je šlo že bolj, na tretjega najhitreje. Poskusil sem že na začetku, ko sta napadla Quintana in Martin. Glavnina tiste, ki so zadaj skupno, spusti, ostalih ne. Treba je bilo počakati. Sem kar visoko v skupnem seštevku. A ne morem na vse ali nič napasti, ker sem kar visoko v skupnem seštevku in moram priti na vrh hriba,« je še razložil Roglič in priznal, da je imel danes več moči kot v etapi na Alpe d'Huez in je veliko lažje zaključil dan.