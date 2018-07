Zoprna vprašanja za Rdeči križ Slovenije

Številke, ki odsevajo delo slovenskega Rdečega križa, so fascinantne. Samo lani so razdelili za dobre tri milijone evrov denarne pomoči, več kot štiri tisoč ton hrane, 200 ton higienskih pripomočkov… V organizaciji RK je letovalo 1568 otrok z zdravstvenimi težavami in 1311 otrok iz deprivilegiranih okolij. Kri je darovalo več kot 8000 ljudi mesečno, prostovoljci so obiskali 60.000 starejših, bolnih, osamljenih… Že ti drobci pričajo o velikem in pomembnem delu, ki ga opravlja 125.000 članov, 13.000 prostovoljcev in 241 zaposlenih. Ni skratka pretirano reči, da je zaradi RK – in drugih humanitarnih organizacij – lepše življenje vseh nas. Kajti tisti, ki jih je stolkla toča, revščina ali življenje, vedo, da lahko računajo na hitro pomoč, tisti, ki nam gre dobro, pa, da ne bomo prepuščeni samim sebi, če in ko bo doletelo nas. Nesreča, kot lahko vidimo vsak dan, res nikoli ne dopustuje.