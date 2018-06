Zakonita zastopnika RKS sta postala Irena Nečemer, sicer podpredsednica RKS, in član glavnega odbora Alojz Kovačič.

Kot so poudarili v RKS, so na nedavnem zboru članov RKS predstavniki sprejeli vsa poročila in predlagani program dela v letu 2018. Ugotovili so, da se kažejo znaki porasta donatorskih sredstev in posledično širjenje programov Rdečega križa Slovenije.

Tudi v letu 2017 so Rdeči križ Slovenije pri delu vodila temeljna načela gibanja. S skupnimi napori in močmi je izpeljal veliko večino v letnem programu dela sprejetih ciljev in nalog. Skupaj s 56 območnimi združenji in skoraj 900 krajevnimi organizacijami rdečega križa, tisočerimi prostovoljci in zaposlenimi je lani opravil vse ključne naloge s področja javnih pooblastil in drugih humanitarnih programov, so navedli v organizaciji.