V drugem krogu kvalifikacij za evropsko ligo sta Olimpija in Maribor v vlogi favoritov, medtem ko avtsajderja Rudar in Domžale upata na presenečenje.

Olimpija – Crusaders (Severna Irska), danes ob 20. uri

Olimpija se je po izpadu iz lige prvakov preselila v kvalifikacije za evropsko ligo, kjer je dobila tekmeca po meri, severnoirskega prvaka Crusaders. Čeprav Olimpija na vseh treh uradnih tekmah v letošnji sezoni sploh še ni dosegla gola, bo v vlogi favorita. Navijači počasi izgubljajo potrpljenje in včeraj so se v Stožicah pojavili grafiti proti predsedniku Milanu Mandariću in njegovemu svetovalcu Sebastijanu Cimerotiču. »Zelo si želimo prve zmage, ki bi nas zapeljala v pravo smer. Vse bomo naredili za zmago,« jedrnato napoveduje igralec Olimpije Stefan Savić. Trener Iliija Stolica, ki se mu stolček že pošteno trese, je temeljito preučil tekmeca, a je težko oceniti njegovo realno vrednost, saj je priprave na novo sezono začel kasneje kot Ljubljančani.

»Ni pomemben način, kako bomo dosegli gol, ampak zgolj, da ga dosežemo. Vsi smo zelo nestrpni v pričakovanju prvega gola. Proti Gorici smo ob porazu imeli 30 strelov na gol in zdaj je le še vprašanje trenutka, kdaj se nam bo odprlo in steklo v pravo smer. Ko bo prva žoga končala v mreži, se bodo stvari povsem obrnile v našo korist,« je odločen trener Olimpije Ilija Stolica, ki je včeraj znova zelo veliko goril in povedal zelo malo. O konkretnih imenih in učinku posameznih igralcev znova ni hotel govoriti, ker je nogomet ekipni šport. Kot vse kaže, bo vodja napada še pred nekaj dnevi že povsem odpisani Andrej Vombergar, saj je Abass Issah zaradi izključitve na prvi tekmi proti Qarabagu kaznovan s tremi tekmami prepovedi igranja. Razkril je le, da bodo igrali tisti, ki so z glavo, telesom in dušo povsem v Ljubljani in niso obremenjeni s prestopi.

»Naš cilj so zmage in lovorike, a ta pot ne bo enostavna, saj je veliko interesov, da ne bo enostavna. Mi se bomo na športen način borili proti vsemu temu. Ko bomo začeli zmagovati, bodo ljudje spoznali, da je naša pot prava,« je malo potarnal Stolica. Posebej je poudaril, da je sam sebi največji kritik, nato pa ni znal jasno razložiti, katere največje napake je naredil na minulih treh tekmah. Največkrat je omenil pomanjkanje športne sreče, delo na dolge proge in poudaril, da zgolj on odloča o igralcih, ki bodo trenirali z ekipo in jih bo poslal na igrišče.