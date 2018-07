Rezultati prvih tekem 1. kroga kvalifikacij evropske nogometne lige so dali slutiti, da se bodo po povratnih tekmah veselili trije slovenski klubi. To se je tudi zgodilo, tako da v igri še vedno ostajajo Maribor, Rudar iz Velenja in Domžale.

Maribor – Partizani 2:0 (naprej Maribor s 3:0)

Do samega konca ni šlo zlahka, dvojnemu vodstvu navkljub. Maribor se je moral potruditi, da je predvsem samemu sebi v Ljudskem vrtu dokazal kakovost. Ampak za potrpežljivost, borbo in sistemsko igro je bil nagrajen. »Zasluženo smo napredovali, dobra tekma,« je povedal Darko Milanič, a spomnil: »Sami ste videli, da niso bile prazne besede, da imajo tekmeci hitrost in način, s katerim so vztrajali, zato so povzročili težave, ampak moštvo je bilo to pripravljeno rešiti. Dobra tekma z naše strani.«

Partizani, bolj organiziran kot žilav, a neutruden tekmec, je v nemirni tekmi, kjer se je prečka zatresla kar trikrat, padel v Ljudskem vrtu. Če je v Tirani evropski prvenec zabil Gregor Bajde, ki včeraj ni zaigral, ga je sinoči še Amir Dervišević. In ko se je Partizani odprl, jih je dokončno na status nosilca spomnil Marcos Tavares. Maribor v četrtek v drugem krogu čaka gruzijska Čikura, ki je izločila izraelskega nosilca Beitar. Prva tekma bo predvidoma v gosteh. Kar je Darko Milanič napovedal, so vijoličasti ves čas skušali prikazati. Dinamično igro, ki pa je ob skrbno, še bolj kot na prvi tekmi postavljenem in manj zaletavem Partizaniju terjala hitrost. Ker je Dino Hotić in Martin Kramarič nista vnesla, je Partizani znova ravno začutil, da bi lahko Maribor dobil na globinske žoge in pritisk, po katerem so si domači sami po kotu žogo malo tudi poletno panično nabili v prečko.

A kmalu zatem so, podobno kot na prvi tekmi, vijoličasti izpeljali akcijo, na katero so tako potrpežljivo čakali. To so še spomladanske akcije, v katerih sodeluje več hitrih igralcev – Zahović, Mlakar, Kramarič – na koncu pa pomeri tisti, ki ostane. Tokrat Amir Dervišević, ki do tistega trenutka ni imel najboljše tekme in je stabilnost zagotavljal predani Blaž Vrhovec. A ko je dobil žogo na svojo levo, ni bilo dvomov. Vendar je kljub razliki v evropski kilometrini Maribor moral pošteno teči, tudi trpeti, kot je opisal Martin Milec, v tekmi, kjer je res štel izključno rezultat. Na kar je neumorno spominjal Partizani. Milanič ni zaman opozarjal na fazo iz prve tekme, ko je ekipa po vodstvu popustila. Šele pozne menjave in prihod Tavaresa so odpravili negotovosti, sklepni gol pa je dokazal, da je Maribor v dveh evropskih tekmah unovčil status favorita za suvereni zmagi.