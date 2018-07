Na Vegovi 7, v prostorih Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, se začenjajo obsežna gradbena dela, po zaključku katerih se bo šola ponašala z novo in večjo koncertno dvorano. »Dvorana slovenskih skladateljev sprejme od 80 do 100 ljudi, toda če imajo otroci koncert, pridejo starši, stari starši, tudi dvesto do tristo ljudi. Obstoječa dvorana je občutno premajhna,« je pojasnil direktor konservatorija Dejan Prešiček, ki ne skriva navdušenja nad bodočo dvorano.

»Nova koncertna dvorana bo imela prostora za okoli dvesto ljudi, imela bo tudi lep vhod