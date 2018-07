Drvel pred policisti

Policija je objavila daljši videoposnetek, ki kaže, kako so primorski policisti sledili noremu motoristu, ki je brez registrske tablice in z zelo nevarno vožnjo (prehiteval je po desni in levi) vozil tudi do 221 kilometrov na uro. Pregon se je prejšnjo sredo zjutraj začel na primorski avtocesti proti Kopru. Policista sta pri počivališču Studenec opazila motorno kolo brez registrske tablice. Zapeljala sta za njim in ga začela ustavljati, voznik pa je pospešil, vijugal po avtocesti, prehiteval in nato na izvozu Senožeče zapeljal na regionalno cesto proti Sežani. Ustavil se ni, vozil je več kot 210 kilometrov na uro, policista pa za njim. V vasi Dane je zaradi policijske zapore zapeljal s ceste na parkirišče, da bi se izmaknil zasledovalcem, kar pa mu ni uspelo, saj je bilo parkirišče ograjeno. Policisti so ga prijeli in ugotovili, da gre za 31-letnega Ljubljančana. Prometno dovoljenje je imel pri sebi, tablice pa je odstranil namenoma, verjetno prav zato, da bi lahko neovirano divjal po cestah. Policisti so mu zaradi raznih prekrškov napisali sedem položnic za skupno 1890 evrov ter ga napotili še k sodniku za prekrške, kjer se mu obeta še 1200 evrov kazni in odvzem vozniškega dovoljenja. pk