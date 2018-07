Turist v vsako klet in na vsak vrt

Nedaleč od centra mesta je desetletja dolgo stala nedokončana hiša, obdana z lepim vrtom. Družinska tragedija je zaustavila njeno gradnjo. Do pred nekaj meseci, ko so pridrveli delavci, jo na hitro oblekli, vstavili okna in še hitreje dokončali notranjost. Mudilo se je, ni kaj. Tik pred začetkom poletja je na njej že visel napis sobe in apartmaji. Taka je pač trenutna ljubljanska realnost: hiš se ne gradi za družine, ampak za turiste.