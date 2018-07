Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, po katerem se je ta uporabljal retroaktivno za zadeve, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo oz. po 1. januarju 1990. Odločilo je, da ta omogoča nedopustno povratno uporabo zakona za obdobje pred njegovo veljavnostjo.

Na specializiranem državnem tožilstvu pa so za STA pojasnili, da so takoj po uveljavitvi zakona začeli voditi postopke finančnih preiskav ter v nadaljevanju vlagali tožbe za odvzem premoženja nezakonitega izvora. Glede na veljavnost zakona in tedanjo časovno umestitev je razumljivo, da so obravnavali zadeve, v katerih so bila kazniva dejanja izvršena pred letom 2012 in tudi pred 29. novembrom 2011, ko je zakon začel veljati, saj zadev s kasneje izvršenimi kaznivimi dejanji še ni bilo oziroma ni moglo biti, so zapisali.