»Ugotovitve finančne preiskave so absurdne,« se je na sodišču hudoval Darko Palević, ki ga država toži po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. V odmevni kriminalistični akciji Očistimo Slovenijo je bil zaradi prekupčevanja z mamili in orožjem obsojen na šest let zapora. Zdaj je na pogojnem odpustu, a s sodiščem še ni opravil. Njegovo premoženje so namreč pod lupo vzeli tudi davčni organi in ugotovili nesorazmerje s prihodki. Tako ga specializirano tožilstvo preganja še v civilnem postopku; ker naj bi na dvomljiv način prišel do stanovanja v Kranju in nekaj več kot sto tisoč evrov, od sodišča zahteva, naj mu vse to odvzame. Kot povezani osebi sta se v postopku znašli tudi partnerka in mama, solastnici spornega stanovanja.

Za stanovanje so plačali okoli 77.000 evrov, aro, 14 tisočakov, je prispevala Palevićeva partnerka. Vse v gotovini. Partnerka je povedala, da prihrankov ni hranila na banki, enako velja tudi za starše. »Banki ne zaupam. Denar sem imel doma, zazidan je bil in tako skrit, da ga niti Nato ne bi našel,« je bil slikovit oče. Na vprašanje, zakaj je stanovanje v enakem (polovičnem) deležu zapisano na partnerko in mamo, je odvrnil, da zaradi njegovih genov. »Moj oče je imel rad ženske in tudi jaz sem bil prej že enkrat poročen. Na partnerko smo ga zapisali, da sin ne bi zapustil nje in otroka,« je pojasnil.

Palević je zatrdil, da je ves denar zaslužil zakonito. Ko je bil zaposlen, je dobival plačo, preprodajal je tudi avtomobile, s čimer je v petih letih zaslužil okoli 30.000 evrov (od leta 2006, ko so pregledovali njegovo finančno stanje, približno deset tisočakov). Ker je živel pri starših, ni imel veliko stroškov, je povedal, in tudi v nakup spornega stanovanja ni vložil ničesar. »Darko ni dal niti centa,« je potrdila mama in pojasnila, da sta ga kupila z možem za sina, ko je pričakoval otroka. »Vse življenje smo živeli več kot skromno in smo prihranili. Bila sem kuharica, dodatno sem čistila stopnišče v domačem bloku, popoldne pa pletla,« je povedala. Njen mož pa je pridal, da je v Savi delal v treh izmenah, vsak vikend pa delal še kot redar. »Pri starših se še danes ogreva le dnevna soba. Živeli smo brez avta, nismo hodili na dopust, moji starši ne vedo, kako je videti gostilna od znotraj,« pa je pričal toženčev brat.

Dragocena darila

Poleg Palevića specializirano tožilstvo toži še dva obsojenca iz policijske akcije Očistimo Slovenijo, Senada Pavlekovića in Aleksandra Vodopijo. Prvemu bi odvzeli premoženje v vrednosti 119.700 evrov, in ker na tožbo ni odgovoril, je sodišče tožilskemu zahtevku ugodilo. Primer je trenutno v pritožbenem postopku. Pretekli teden pa je pred sodnico stopil Vodopija, ki bi mu tožilstvo odvzelo premoženje v vrednosti 189.300 evrov, sporna sta tudi nakupa hiše v Svetem Antonu in stanovanja v Komnu (skupaj gre za 354.400 evrov). Njega še niso zaslišal, so pa mamo, ki pravi, da je stanovanje kupila ona in v njem tudi živi. Ga je pa res napisala na sina edinca, in ko se je znašel v zaporu, je nanj vpisala osebno služnost. Menda le iz strahu, da ne bi morda na koncu ostala brez strehe nad glavo. Staro stanovanje je prodala in sinu dala razliko, 21.000 evrov, pa tudi sicer mu je večkrat pomagala s kakšnim stotakom, je povedala.

Za hišo pa je Vodopijeva žena razložila, da je stala 223.000 evrov, za zdaj sta plačala 100.000. Pomagala sta si z denarjem od poročnih daril (30.000 evrov), ob rojstvu prvega otroka sta od sorodnikov dobila 6000 evrov in ob prvem rojstnem dnevu še 9000. Potem se je rodil še en otrok (štiri do pet tisočakov) in ko je dopolnil leto, sta dobila še devet tisočakov. Potem je tu še odškodnina, ki jo je dobila po mamini smrti, ter 35 tisočakov, ki jih je dobila od sestre, ko ji je izplačala delež v stanovanju. Ves ta čas je delala, enako tudi mož – polagal je ploščice, a na črno.