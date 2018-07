Od začetka letošnjega vročinskega vala je po navedbah japonske civilne zaščite umrlo že 80 ljudi, več kot 3500 so jih morali odpeljati v bolnišnico. Večina jih je umrla zaradi srčne kapi. Med umrlimi je tudi šestletni deček, ki je izgubil zavest, ko se je vračal z ekskurzije.

V mestu Kumagaya v bližini Tokia so v ponedeljek zabeležili rekordno visoko temperaturo za celotno državo, 41,1 stopinje Celzija. Temperature čez 40 stopinj so prvič zabeležili tudi v središču Tokia. V večini države so se danes temperature znižale zgolj za malenkost in ostajajo visoko nad običajnimi temperaturami. Podobno naj bi bilo tudi v prihodnjih dneh. Vse do začetka avgusta vremenoslovci za Japonsko napoveduje najmanj 35 stopinj Celzija.

»Na posameznih območjih smo priča stopnji vročine brez primere. Gre za poguben vročinski val, ki smo ga že označili za naravno nesrečo,« je v ponedeljek zvečer dejal japonski vremenoslovec Motoaki Takekawa. Pristojne oblasti prebivalce pozivajo, naj uporabljajo klimatske naprave, pijejo dovolj vode in pogosto počivajo.