Začetek razgradnje izstrelišča naj bi bil po mnenju analitika strani 38 North Josepha Bermudeza dokaz, da je severnokorejski voditelj Kim Jong-un naredil prve korake za uresničevanje dogovora z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na vrhu v Singapurju pred šestimi tedni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kim je na prvem srečanju s Trumpom 12. junija izrazil pripravljenost na popolno denuklearizacijo Severne Koreje, ni pa jasno, kako in do kdaj naj bi se to zgodilo.

A Rocket has not been launched by North Korea in 9 months. Likewise, no Nuclear Tests. Japan is happy, all of Asia is happy. But the Fake News is saying, without ever asking me (always anonymous sources), that I am angry because it is not going fast enough. Wrong, very happy!